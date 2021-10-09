Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начался ремонт улицы им. Академика Королева. В частности, работы проводятся на участке от улицы Бисерной до улицы Ришельевской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На участке разрушено основание. Это привело в негодность верхний слой, - подчеркнули в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. – Основание разобрано, позже его отремонтируют, а на дороге уложат новый асфальт.

Провести ремонт дороги планируют в течение недели в зависимости от погоды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре продолжают благоустройство Симферопольского бульвара. Накануне начались работы на второй очереди участка от улицы Сормовской до улицы Приозерной.

А на перекрестке улиц Российской и Солнечной изменят организацию дорожного движения. Здесь уберут пешеходный переход и организуют дорожную полосу налево.