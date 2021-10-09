В Новороссийске спасатели взломали дверь в квартире, где заперся ребенок

Фото: Алексей ОДЕРОВ

В Новороссийске спасателям пришлось взламывать дверь в квартире, где оказался запертым ребенок. Мама вышла из дома, а девочка закрыла дверь, но самостоятельно открыть замок уже не смогла. Обеспокоенная родительница обратилась к специалистам.

- Спасатели выехали на проспект Дзержинского и при помощи слесарных инструментов вскрыли входную дверь, - рассказал подробности начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

К счастью, с ребенком все было хорошо, школьница даже не успела испугаться.

- Выходя из квартиры даже к соседям, всегда берите с собой ключи, - отметил Одеров.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала, что спасатели вытащили из раскаленного автомобиля забытого родителями мальчика. Экстренную службу вызвали прохожие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки

Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки (подробности)