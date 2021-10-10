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Общество10 октября 2021 7:38

Что произошло за ночь 10 октября: скончался боксербоксер, которого 4 года назад избили краснодарские стрелки

Что произошло за ночь 10 октября в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
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Что произошло за ночь 10 октября в Краснодарском крае.

Что произошло за ночь 10 октября в Краснодарском крае.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» сообщает, что произошло за ночь 10 октября в Краснодарском крае.

Скончался Игорь Одношивкин, который стал жертвой краснодарских стрелков. Об этом сообщила его жена в соцсетях. В 2017 году боксера зверски избили битами и молотком. Нападавшие стреляли мужчине в голову из травматического оружия. Всего в Игоря попало 8 пуль. Он чудом остался жив, однако заново учился делать все, что раньше умерд. Все эти годы жена Игоря собирала деньги на лечение. Сбор на новый курс начался недавно, но мужчина, к сожалению, не дожил до окончания сбора.

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