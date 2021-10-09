Мама девочки с «маской Бэтмена» показала, как выглядит ее дочь после новой операции

Фото: luna.love.hope

Маленькой американке Луне Феннер вновь сделали операцию по удалению гигантского родимого пятна в Краснодаре. Финальная фотодинамическая процедура прошла 8 октября под руководством хирурга Павла Попова.

- 1 час 30 минут операции. Луна все еще сонная, но все было прекрасно, - написала мама Луны на своей странице в Instagram.

На фото лицо малышки скрыто под слоем бинтов и пластырей. По всей видимости, очередной этап лечения опасного меланоцитарного невуса прошел успешно.

Фото: luna.love.hope

Сколько еще потребуется операций Луне, неизвестно. Как рассказали в краснодарской клинике, все будет зависеть от процесса регенерации кожи девочки. Она проходит лечение в России уже не в первый раз. Когда ей исполнился год, пациентке из США сделали операцию на носу. Затем она еще приезжала на терапию в Краснодар. Во время пандемии, когда границы были закрыты, Кэрол Феннер остались в российском городе. Тогда врач Павел Попов скорректировал лечение и провел еще одну операцию на лице девочки. Они остались в России еще на две месяца, а потом улетели на родину.

В октябре стало известно, что девочка с «маской Бэтмена» опять возвращается в Краснодар. Она и ее мама получили визу и 4 октября прилетели на лечение.

К слову сказать, все операции оплатил американке благотворитель из России. Он перечислил 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Луна Феннер – не единственный ребенок из-за рубежа, который воспользовался услугами хирурга из Краснодара. Клинику Павла Попова посетила Деми из Америки. Ей полностью удалили пятно, остались только косметические процедуры.

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