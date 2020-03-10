2020-03-10T15:29:07+03:00
Общество

Девочка «с маской Бэтмена» из США отметила свой первый день рождения в России

Американской пациентке краснодарского доктора в годик сделали еще одну операцию на носу
Евгения ОСТРАЯ
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Луна. Фото: Кэрол ФеннерЛуна. Фото: Кэрол Феннер
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Юной медицинской туристке из США Луне Феннер, названной из-за родимого пятна необычной формы девочкой "с маской Бэтмена", 7 марта исполнился год. Через несколько часов после очередной операции на носу в краснодарской клинике фотодинамической терапии Луна уже весело резвилась в парке "Краснодар".

- Этот большой для нас день мы отмечаем здесь, в России, - написала на своей странице в Instagram мама девочки Кэрол. - Наш путь не будет легким. Но вместе мы покажем миру, что любовь творит чудеса. Очередная операция прошла успешно. Луна не чувствует боли.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Напомним, маленькая американка родилась с огромным меланоцитарным невусом на лице. Кроме эстетических проблем, девочка может столкнуться с перерождением родимого пятна в злокачественное. Поэтому родные Луны решили избавляться от "черной метки" как можно быстрее. Врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России Павел Попов предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

Сейчас Луне проведено уже не менее трех операций из запланированных шести. В апреле Луна с мамой вернутся в США пока будет идти процесс заживления кожи. А спустя время снова приедут в Краснодар.

К слову, все необходимое лечение для Луны оплатил бизнесмен из России, пожелав при этом остаться неназванным. Это 60 000 долларов.

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Надо сказать, в Краснодар 6 марта прибыла новая американская пациентка доктора Попова, ровесница Луны. Сейчас она проходит необходимое обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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