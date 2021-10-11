В Краснодаре от коронавируса вакцинировалось более 443 тысяч человек

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В Краснодаре продолжается массовая вакцинация против коронавируса. По последним данным, в краевом центре привились 443 тысячи 727 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Необходимо продолжать отраслевую вакцинацию. Обязательно должны быть привиты сотрудники школ, детских садов, работники здравоохранения, транспорта, общественного питания, социальной сферы, а также сферы бытового обслуживания, - сказал исполняющий обязанности мэра Евгений Наумов.

Напомним, укол от инфекции можно сделать по 60 адресам: это мобильные пункты вакцинации, прививочные кабинеты в городских поликлиниках. Мобильные пункты расположены в ТРЦ «СБС-Мегамолл» и «Красная Площадь», на улице Комсомольская, 46, на улице Тихорецкая, 5/2, по Покрышкина, 5 («Леруа Мерлен»), а также в ТРЦ «Галерея Краснодар». Пункты вакцинации есть и в вузах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре по четырем адресам открылись мобильные пункты для вакцинации от гриппа. Также прививку можно сделать во всех медучреждениях города. Прививочная кампания от гриппа продлится до ноября.