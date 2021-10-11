Пострадавшее от ливней и сошедших оползней село Сергей-Поле

В Сочи планируют возобновить работу управления берегоукрепительных и противооползневых работ. Вопрос обсудили накануне на городской планерке, одной из тем которой стали последствия стихии в поселке Сергей-Поле.

- Поручено проработать возможность возрождения в Сочи УБПР, которое в городе необходимо. В ближайшее время департамент архитектуры предоставит карту оползневых зон в Сочи, - написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Отмечено, что по каждому пострадавшему дому в поселении Сергей-Поле созданы пакеты документов. Территория охраняется для предотвращения грабежей в домовладениях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в результате непогоды и оползней в Сочи пострадало село Сергей-Поле. Накануне мэр города встретился с жителями, обсудив мониторинг ситуации и помощь владельцам домов.