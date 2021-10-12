Движение на трассе «Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк» восстановлено

Трасса была перекрыта около часа, но сейчас ограничения сняты. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

Введенные ранее ограничения автомобильного движения на трассе «Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк» сняты, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Из-за массового ДТП, которое произошло на 115 км. трассы, экипажи ДПС отправляли автомобили в объезд через ст.Курчанскую.

Напомним, авария произошла 12 октября примерно в 15.00. Из-за неверного решения 26-летнего водителя «ВАЗ 2114» пойти на обгон, пострадали три автомобиля. Всего, вместе с предполагаемым виновником, в ДТП попали четыре машины.

Авария унесла жизнь пассажирки одного из автомобилей, еще два человека, в том числе и водитель «четырнадцатой» находятся в больнице г. Темрюка с тяжелыми травмами.