На Кубани 13 октября ожидается самый теплый на неделе день

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В Краснодарский край пришли теплые деньки. Но синоптики говорят, солнышко будет радовать кубанцев только до конца недели, потом снова похолодает. Сегодня, 13 октября, столбики на термометрах вытянутся на максимальные для этого октября температуры – в регионе ожидается до 26 градусов тепла.

- В Краснодаре 13 октября переменная облачность. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Температура воздуха днем 21-23 градуса. А по краю, в основном в юго-восточных предгорных районах, прогреется до 26 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

14 октября в регионе пройдет небольшой дождь. 15-го числа – без осадков. А с 17 октября дневные температуры опустятся до +11-14 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубань пришло тепло, но ненадолго. На смену солнечным дням нагрянет осенняя прохлада.