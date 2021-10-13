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Общество13 октября 2021 11:03

Мэр Сочи оценит масштабы реконструкции поврежденной набережной реки Хосты

Ее разрушили мощные ливни
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

После летних ливней начала разрушаться набережная реки Хосты. Территорию перекрыли и ввели локальный режим ЧС. Мэр Сочи лично осмотрит место и вместе со специалистами оценит масштабы предстоящей реконструкции.

- Проинспектируем набережную реки Хоста. Здесь необходимо восстановить участок. Уже подготовлен комплект документации для заключения муниципального контракта на разработку технического решения. Сегодня на месте оценим масштабы предстоящей реконструкции, - написал в Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Также в связи с прогнозируемой дождливой осенью эксперты проверят автоматизированную систему контроля паводковой ситуации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что при реконструкции набережной реки Хосты в Сочи создадут променад к скверу. Работы планируют сделать до конца года.