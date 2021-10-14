Жильцы горевшей многоэтажки в Краснодаре вернутся в квартиры в начале ноября

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Жильцы многоэтажки по улице Орджоникидзе в Краснодаре вернутся в квартиры в начале ноября. Ремонт дома, в котором летом произошел пожар, завершают. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В многоквартирном доме Пашковского жилого района подготавливают квартиры, фасад четвертого этажа, подключают отопление. Здесь уже восстановлена кровля. Полностью завершить работы планируют к 28-29 октября.

Ранее установленные выплаты пострадавшим получили уже 52 жильца. В гостинице остаются 44 человека, в том числе 12 детей.

Напомним, пожар в многоквартирном доме по улице Орджоникидзе в Краснодаре произошел в августе текущего года. В результате возгорания погиб один человек, а предварительной причиной назван хлопок бытового газа.