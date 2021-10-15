Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 октября 2021 15:04

Стало известно, в каком направлении мог пойти сбежавший из психбольницы Краснодара убийца

Самый опасный пациент до сих пор находится на свободе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
40-летнего Александра Стешенко продолжают искать

40-летнего Александра Стешенко продолжают искать

В ночь на 13 октября из психиатрической больницы Краснодара сбежали трое опасных пациентов: 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук и 40-летний Александр Стешенко. Двоих задержали в тот же день. А вот самый опасный, который был осужден за убийство и принудительно лечился, все еще на свободе.

Источник в правоохранительных органах Краснодара рассказал «Комсомольской правде» - Кубань», в какую сторону мог направиться пациент, которого до сих пор ищут.

- Александр Стешенко в разговоре с другими беглецами обронил, что направится в район дачных поселений по Ростовскому шоссе, в район «Катюши», - отметил собеседник.

Сейчас опасного преступника ищут, в том числе, и в этом районе. Но на конкретном месте внимание не сосредотачивают. Поиски продолжаются.