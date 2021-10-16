Врач-реаниматолог из Краснодара номинирован на премию «Настоящие люди»

Врач Алексей Завальский

Врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский номинирован на премию «Настоящие люди». Об этом сообщила шеф-редактор радио «КП»-Краснодар» (91.0 FM) Анастасия Барбаш.

- Премия «Настоящие люди» - это важный социальный проект, который запустило радио «КП»-Краснодар», - говорит Анастасия Барбаш. - Эта премия - для героев, которые не только спасают жизни, но и помогают людям, которые попали в беду. И врач-реаниматолог Алексей Завальский - один из них. 15 октября в эфире радио "КП"-Краснодар" мы провели часовой марафон, в котором рассказали о премии, о тех, кто стал ее участником. И представили сюжет о враче-реаниматологе Алексее Завальском.

38-летний Алексей Завальский – врач-реаниматолог детской краевой клинической больницы. Он не только спасает жизни, но еще и хорошо рисует. А свои картины потом продает на благотворительных аукционах. Деньги от продажи потом перечисляет семьям ребят, которым необходима помощь. Так при поддержке врача, для маленького мальчика из Краснодара удалось собрать деньги на аппарат ИВЛ, без которого ребенок просто не может жить.

Премия «Настоящие люди» - о героях, которые не проходят мимо чужой беды. Так в ее шорт-лист уже попали руководитель благотворительной организации, семья из Краснодара, которая спасла от гибели мужчину в лесу, а также многие другие люди, которые помогают, поддерживают и не оставляют один на один с проблемой.

8 ноября на сайте kuban.kp.ru будет запущено голосование среди номинантов.

- Мы в редакции радио «КП»-Краснодар» считаем, что все участники достойны победы в конкурсе, каждый из номинантов обязательно получит дипломы от нашей радиостанции. Но и читатели «КП» также смогут выбрать тех, кто по их мнению, может стать победителем конкурса, - говорит Анастасия Барбаш. – Поэтому мы и запустим голосование. Пятерка участников, которая получит больше всех голосов, будет приглашена в студию радио "КП", на наш радиомарафон, где мы расскажем о них и вручим медали премии «Настоящие люди».

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