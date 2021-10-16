В Анапе троих туристов эвакуировали со склона горы

Фото: МБУ «Служба спасения Анапы»

Спасатели помогли трем туристам, застрявшим на склоне Лысой горы. По словам отдыхающих, они вышли на прогулку, хотели подняться по круче, но не смогли. Пришлось обращаться за помощью к специалистам.

- Прибывшие на место вызова спасатели с помощью альпинистского снаряжения доставили туристов в безопасное место, - сообщили в МБУ «Служба спасения Анапы».

Сейчас жизни и здоровью гостей курорта ничего не угрожает.

Фото: МБУ «Служба спасения Анапы»

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