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Здоровье20 октября 2021 18:51

Врач Алексей Баталов посоветовал не жарить шашлыки на внеплановых каникулах

Заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов советует всем сидеть дома
Анастасия БАРБАШ
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Алексей Баталов. Фото: Минздрав Краснодарского края

Алексей Баталов. Фото: Минздрав Краснодарского края

В стране объявили внеплановые выходные. С 30 октября по 7 ноября для всех - каникулы. Об этом на заседании правительства РФ сообщил Владимир Путин.

Однако в Краснодарском крае уже заявили, что во время каникул на курорты региона могут рвануть туристы. Заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов вообще советует всем сидеть дома и никуда не ездить. Особенно жителям Кубани.

- Внеплановые каникулы - это не повод есть шашлыки. Сидите дома. А лучше - запланируйте поход за прививкой, - сказал в эфире радио «КП»-Краснодар» Алексей Баталов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что скорые помощи региона сейчас захлебываются в вызовах, а больницы переполнены коронавирусными больными.

Врач Алексей Баталов посоветовал не жарить шашлыки на внеплановых каникулах