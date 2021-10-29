На Кубани из-за распространения COVID-19 закрыто 5 детсадов, 2 школы и 1 техникум

В Краснодарском крае из-за распространения COVID-19 закрыто 5 детсадов, 2 школы и 1 техникум. В течение двухнедельной самоизоляции учреждения дезинфицируют. Об этом накануне сообщил краевой оперативный штаб.

Так, в течение недели закрыли детские сады № 29 Анапы, № 61 Динского и № 26 Усть- Лабинского районов, гимназию станицы Азовской Северского района. На карантине остаются детские сады № 4 Геленджика и № 7 Мостовского района, 81 группа в 57 детских садах 19 муниципалитетов. Режим самоизоляции завершился для учреждений № 1 и № 26 Динского района.

Остаются закрытыми и школа № 32 Лабинского муниципалитета, 290 классов 129 школ в 26 муниципалитетах. Работу в очном режиме продолжили учреждения № 21 Динского и № 14 Крымского районов.

Свыше 76 тысяч учеников Сочи и 12 тысяч – в 31 школе Усть-Лабинского района находятся на каникулах. Среди СПО остается закрытым Армавирский юридический техникум, всего на удаленке 29 групп в 12 колледжах и техникумах края.

В крае наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.

В это время прививку от COVID-19 сделали более 2,1 миллиона кубанцев. А за подделку сертификатов о вакцинации теперь грозит до двух лет лишения свободы.