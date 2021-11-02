Мэр Геленджика ревакцинировался от коронавируса Фото: telegram-канал Алексея Богодистова

Мэр Геленджика ревакцинировался от COVID-19. Алексей Богодистов сообщил в своем telegram-канале о том, что во второй раз привился от коронавируса по истечении полугода.

- Есть вещи, которые откладывать никак нельзя. Вакцинация против COVID-19 - вопрос жизненно важный, потому что процент заболевших продолжает расти и в Геленджике. Призываю всех беречь себя и свои семьи от инфекции - сделать прививку или пройти ревакцинацию, - написал глава города в социальной сети.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике 1 декабря пройдет лотерея среди впервые прошедших вакцинацию. Жители города могут стать обладателями различных призов – от билета в кино до предметов бытовой техники.

А в это время план обязательной вакцинации на Кубани выполнен на 94%. Всего в регионе привилось более 648 тысяч работников общественных отраслей.