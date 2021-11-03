Губернатор Кубани: Признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он живет дома и не представляет угрозу для других

Для посещения на Кубани досуговых мест на внеплановых выходных необходимо предоставить QR-коды о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае, как и во многих регионах России, остается напряженной. В летний сезон Кубань одна из немногих принимала туристов при соблюдении ограничений – предоставлении сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов. Такое же решение принято и для внеплановых выходных, объявленных с 30 октября по 7 ноября. Глава региона в большом интервью KP.ru прокомментировал введенные в регионе ограничения, требующие наличия прививки.

- Я признаю право человека не вакцинироваться, но тогда пусть он живет в своей домашней локации и не представляет угрозу для других людей, в том числе и для тех, кто уже привился. Надеюсь, нерабочая неделя и меры, которые мы приняли на уровне региона, поспособствуют улучшению ситуации с заболеваемостью. Всем нам важно поберечься в выходные: эти дни даны не для поездок и путешествий, а для того, чтобы ослабить «хватку» ковида, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни в связи со сложной эпидситуацией: в эти дни посетить досуговые места можно только с QR-кодом. В муниципалитетах в том числе работают мониторинговые группы, проверяющие граждан, владельцев заведений и водителей общественного транспорта на соблюдение масочного режима.