Врачи краснодарской краевой клинической больницы № 2 продемонстрировали осложнения COVID -19

В реанимации самые тяжелые пациенты Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи краснодарской краевой больницы № 2 продемонстрировали, какие осложнения ждут людей, заболевших коронавирусом. Видео появилось в официальном аккаунте больницы. Дежурный врач-эндоскопист продемонстрировал бронхоскопию - процедуру откачки гноя и слизи из легких пациентов, которые находятся без сознания в реанимации.

- При пневмонии, особенно у лежачих больных, в легких нарушается микроциркуляция и скапливается слизь и гной. Если пациент в сознании, у него, как правило, кашлевой рефлекс не нарушен. Пациенты на ИВЛ или подключенные к аппарату ЭКМО откашляться не могут, для освобождения дыхательных путей с помощью бронхоскопа врачи проводят процедуру по выведению мокроты из легких, - пояснили медики под видеороликом.

Манипуляции подразумевают введение эндоскопа в дыхательные пути. Врач контролирует сложный и травмоопасный процесс с помощью видеокамер.

Напомним, что по словам медиков, почти все, кто попадет на больничные ковид-койки, не проходили вакцинацию от коронавируса.

Сделать прививку от коронавируса в краевом центре можно в любом из 60 пунктов вакцинации.