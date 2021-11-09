Норд-ост подует в Новороссийске

Норд-ост прогнозируется в Новороссийске. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Сильный северный и северо-восточный ветер, норд-ост, поднимется вечером 9 ноября. Он достигнет 15-20 м/с, сообщает администрация города-героя.

В ночь на 10 ноября порывы усилятся до 23-28 м/с. Волны поднимутся на 13-17 дм.

Во время шторма жителям рекомендуется следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды ввели в Крымском районе. В муниципалитете, как и во всем районе, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем telegram-канале.

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