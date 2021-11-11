Мэр Геленджика Алексей Богодистов

Жалобу мэра Геленджика рассмотрят в суде. Апелляцию Алексея Богодистова примут к изучению в течение двух месяцев. Сообщается, что жалобу рассмотрят под председательством судьи Е. А. Смирнова.

Накануне мэр города-курорта обжаловал постановление суда о дисквалификации на 1 год. Такое решение было принято органом за то, что Алексей Богодистов не выполнял требования прокурора. В свою очередь, в жалобе заявление опровергается, а юристы настаивают на отмене постановления.