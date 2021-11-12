Краснодарская таможня задержала контрабанду лесоматериалов на сумму 250 млн рублей

Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

Таможня Краснодара вместе с ФСБ пресекли незаконное перемещение 26 тысяч кубометров лесоматериалов. Их стоимость составила 250 млн рублей. А сумма неуплаченных таможенных платежей - более 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

- Объектом таможенного контроля стал незадекларированный товар для укладки и крепления металлоконструкций, который перевозили морским транспортом. По факту контрабанды лесоматериалов возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами. Их стоимость более 3 миллионов рублей. А на таможне в Сочи остановили внедорожники с тайниками сигарет. В Россию пытались ввезти более 1600 пачек контрабандной табачной продукции.