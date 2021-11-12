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Здоровье12 ноября 2021 16:52

Кубанские врачи на 115% выполнили план обязательной вакцинации от COVID-19

В регионе привились 74,6 тысячи медработников
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанские врачи на 115% выполнили план обязательной вакцинации от COVID-19 Фото из архива КП

Кубанские врачи на 115% выполнили план обязательной вакцинации от COVID-19 Фото из архива КП

Кубанские врачи на 115% выполнили 80-процентный план обязательной вакцинации от COVID-19. Всего в регионе прививку сделали 74,6 тысячи медработников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Помимо медицинской сферы, во многих отраслях, входящих в перечень обязательной вакцинации, показатель также превышает 100%. Меньше всего темпы прививочной кампании наблюдаются среди совершеннолетних студентов вузов и учреждений СПО: всего привито 43,9 тысячи – 41%.

Напомним, в Краснодарском крае накануне ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Жителей региона будут персонально уведомлять о необходимости привиться от коронавируса.