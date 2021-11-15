Что произошло за ночь 15 ноября в Краснодарском крае: Норд-ост надвигается на Новороссийск
Фото: Ева МУР
Что произошло за ночь 15 ноября 2021 года. Норд-ост надвигается на Новороссийск. Скорость ветра синоптики прогнозируют до 30 м/с.
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