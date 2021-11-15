Что произошло за ночь 15 ноября в Краснодарском крае: Норд-ост надвигается на Новороссийск Фото: Ева МУР

Что произошло за ночь 15 ноября 2021 года. Норд-ост надвигается на Новороссийск. Скорость ветра синоптики прогнозируют до 30 м/с.

Синоптики спрогнозировали снег на Кубани. Тепло в регион пришло ненадолго.

Парк Сергея Галицкого в Краснодаре снова украсили светящимися лотосами. Подсветка появилась на искусственном пруду.

В трамвае Краснодара произошла драка между пассажирами из-за отказа надевать медицинскую маску. Работники общественного транспорта получили распоряжение контролировать ношение средств защиты в салоне.