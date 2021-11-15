Краснодарский край и Санкт-Петербург соединит новая автотрасса

Скоростная трасса свяжет Краснодар, Москву и Санкт-Петербург. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проехать от Санкт-Петербурга до Черного моря «без единого светофора» станет возможным к 2024 году. Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Вячеслав Петушенко. По его словам, осуществить задуманное помогут уже действующая трасса М-4, которая соединяет Краснодар, Москву и Петербург и проект платной центральной кольцевой автодороги Московской области. Автотрассы объединят единую ось «Север-Юг». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что это положительно скажется на туристической отрасли региона.

– Трасса от Санкт-Петербурга до Черного моря пойдет в обход Краснодара. Она позволит автомобильную нагрузку на дорогу, снизит количество аварий и сделает проезд к побережью Черного моря максимально комфортным. Уверен, что этот проект станет новым этапом развития курортов Краснодарского края и автотуризма в России, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас идет строительство автодороги А-289, которая свяжет Краснодар с Темрюком. 51-километровый участок идет в обход населенных пунктов. На трассе возведут масштабную инженерную сеть: 10 разноуровневых развязок, 15 путепроводов, более 30 мостов и 11 площадок для отдыха.