На развитие IT-инфраструктуры в школах Кубани направят более 1 млрд рублей

Все школы обеспечат интернетом

Образовательные учреждения на Кубани продолжают приводить образовательные учреждения к стандарту «Цифровая школа». На развитие IT-инфраструктуры выделят 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- За счет федеральной субсидии в школах проведут беспроводной интернет, также входы оборудуют видеонаблюдением, - отметили специалисты.

Кроме того, благодаря нацпроектам с 2019 года школы Краснодарского края подключают к высокоскоростному интернету. Эту работу планируют завершить до конца года.

Ранее "Комсомолка" публиковала рейтинг лучших школ Краснодарского края 2021 года. В этом году за парты сели более 700 тысяч человек. Эта цифра растет каждый год уже около десяти лет.