Лучшие школы Краснодарского края 2021: рейтинг учебных заведений Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Школы Кубани ломятся от наплыва учащихся. В этом году за парты сели более 700 тысяч человек. Эта цифра растет каждый год уже около десяти лет.

Только в Краснодаре в школу пошли 174 000 учащихся. Это 21 тысячу больше, чем в 2020 году. Но даже эта цифра не предельная. Уже в будущем году она должна быть побита.

Все дело в темпах строительства. Они на Кубани самые высокие в России. За год здесь вводят сотни тысяч квадратных метров жилья.

За несколько месяцев рабочие возводят целые районы. Но часто они забывают о социальных учреждениях. Комплексы сдают без школ и детских садов.

Именно в Краснодаре собрали первые классы от «А» до «Я». За парты школы №84 сели сразу 840 малышей. Это случилось впервые в России.

Только количество учащихся далеко не всегда переходит в качество образования. «КП» – Кубань» узнала лучшие школы Краснодарского края 2021.

Созданием рейтинга учебных заведений Кубани занималась компания РАЭКС. Эксперты опирались на выпускников, которые поступили в ведущие вузы России.

Возглавила рейтинг лучших школ Краснодарского края 2021 гимназия №8. Она находится в Сочи. На второй позиции обосновалась еще одна гимназия – 23-я. Только она уже расположена в Краснодаре. Замкнул тройку лицей №4. Он также обучает детей в столице Кубани.

Отметим, что в десятку лучших школ Краснодарского края 2021 вошли по два учебных заведения Сочи и Новороссийска и одно – Ейска. Остальные гимназии и лицензии находятся в кубанской столице.

Также лучшие школы Краснодарского края 2021 попали в двадцатку престижных учебных заведений Южного федерального округа. Это сочинская гимназия №8, краснодарский лицей №4 и гимназия №23 из краевого центра.