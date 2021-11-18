Полицейский попал в смертельное ДТП на Кубани

Полицейский получил серьезные травмы. Фото: архив "КП"

ДТП со смертельным исходом случилось в станице Старощербиновской Краснодарского края. 33-летний водитель за рулем иномарки на пересечении двух улиц не справился с управлением и въехал в забор, задев частный дом. Мужчина погиб на месте происшествия.

Как выяснилось, в машине также был пассажир. Им оказался 20-летний младший лейтенант полиции Щербиновского района.

- Сотрудника МВД доставили в больницу Ейска с переломами таза, ребер и обеих ног. У него поврежден коленный сустав, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что полицейский во время аварии находился в отпуске, не был в форме.

- Сейчас по факту ДТП проводится служебная проверка, - уточняет источник в правоохранительных органах. - Взяты анализы на наличие в крови пострадавшего алкоголя и наркотиков.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что под Геленджиком четыре полицейских с травмами доставлены в больницу после ДТП. Полицейские передвигались в автомобиле в нерабочее время. Они находились на обучении в Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД РФ.

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