В Оперштабе Кубани опровергли возможность посетить ТЦ Сочи без QR-кода

На Кубани до 21 ноября необходимо предоставлять QR-коды в досуговых местах Фото из архива КП

В Оперштабе Кубани опровергли возможность посетить ТЦ Сочи без QR-код. Посетители центра ранее рассказали о том, что сертификат для входа в Plaza Home больше не требуется.

- Посетить ТЦ Plaza Home в Адлерском районе Сочи можно только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также справки о медотводе от вакцинации. Проверку QR-кодов временно приостанавливали, основываясь на статусе как торгового неразвлекательного центра, доступ в которые не ограничен. По инициативе администрации Сочи, проверка QR-кодов возобновлена.

Напомним, в регионе до 21 ноября необходимо предоставлять QR-код для посещения досуговых мест. Продолжают работать и группы мониторинга соблюдения масочного режима: в Новороссийске уже выписаны первые штрафы 8 нарушителям.