Расследование «похоронного дела» в Тимашевске взял под контроль глава СК РФ

Председатель СК России взял под контроль расследование скандала, который произошел в Тимашевске 31 октября 2021 года. В этот день сотрудник похоронного бюро Роман Пикало привез к администрации Тимашевского района труп женщины, который накануне отказались принимать в районном морге для проведения экспертизы.

- Сообщается также о возможных коррупционных связей районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса, - прокомментировали в следкоме.

По поручению председателя Следственного комитета руководитель СУ РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов проверит информацию о вовлеченности районных чиновников в похоронную мафию.