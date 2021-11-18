Верховный суд Адыгеи отменил приговор по делу экс-мэра Майкопа

Дело экс-мэра Майкопа отправлено на новое рассмотрение. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Верховный суд Адыгеи изучил материалы, предоставленные республиканской прокуратурой по делу бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова. Решение служителей Фемиды – ранее вынесенный приговор несправедлив и дело следует отправить на новое рассмотрение.

Напомним, экс-градоначальника обвиняли в ряде тяжких преступлений. По версии следствия, в 2017 году главе Майкопа приглянулся земельный участок местного фермера, и он предложил обмен на землю, которая принадлежала ему. Обмен был невыгоден, и предприниматель отказался. Гетманов год преследовал мужчину и в итоге угрозами и шантажом вынудил уступить ему земельный участок. В итоге ущерб фермера составил около 3 миллионов рублей.

- Кроме того, в ходе обысковых мероприятий по месту его жительства были обнаружены запрещённые к гражданскому обороту боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию, - сообщают в пресс-службе прокуратуры республики Адыгея.

Майкопский городской суд не согласился с позицией государственного обвинителя, который настаивал на 10-летнем сроке заключение для Гетманова. В итоге бывший глава республиканского центра получил всего 2,5 года условно с 3-летним испытательным сроком.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея частично удовлетворила апелляционное представление прокуратуры города Майкопа. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Подсудимый помещен под домашний арест.