На пост мэра Новороссийска претендует руководитель мусороперерабатывающего предприятия

На кресло мэра Новороссийска претендуют четыре человека

На конкурс по выбору главы Новороссийска подана новая заявка. Но должность претендует Владимир Шило, который является генеральным директором компании оператора по обращению с ТКО ООО «Эко-Юг». Предприятие занимается вывозом и переработкой твердых отходов из Новороссийской зоны. Такими образом количество желающих занять кресло градоначальника увеличилось до четырех.

Деятельность компании, которой руководит Владимир Шило, вызывает много критики у жителей Геленджика.

Прием документов завершится 26 ноября в 17:00. Конкурс по отбору кандидатур назначен на 21 декабря. Действующий глава Новороссийска Игорь Дяченко пока не изъявил желание участвовать в конкурсе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что первым на конкурс по отбору кандидатур подал документы военный пенсионер. Алексей Самохвалов уже не в первый раз претендует на должность мэра Новороссийска.