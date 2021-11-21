Что произошло за ночь 21 ноября в Краснодарском крае: в аэропорту Сочи образовались очереди

Что произошло за ночь 21 ноября в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 21 ноября.

Бесконечные очереди образовались в аэропорту Сочи. Туристы спешат покинуть курорт.

В Сочи дотла сгорел пассажирский автобус. Очевидцы рассказали, что машина вспыхнула на улице Донской во время движения. Пассажиров в салоне не было.

Состояние блогера MotoNinja остается без изменений. Разбившегося в ДТП мотоциклиста перевели в краевую больницу, но он до сих пор в коме.

Следователи Кореновского района разбираются в обстоятельствах смерти студента. Тело подростка обнаружили в собственной комнате.

В Краснодаре из-за антиковидных мер не будут перекрывать улицу Красную. Транспорт по главной улице города в выходные и праздничные дни на время ограничений будет ездить в обычном режиме.