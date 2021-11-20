Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком

В аварии погиб водитель иномарки. Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Ночная авария унесла жизнь водителя «Ниссана». Он двигался со сторону Верхнебаканского с сторону Краснодара. Когда 44-летний мужчина поворачивал налево, то не предоставил преимущество грузовику «Вольво» с полуприцепом. После столкновения от иномарки осталась груда железа. Медики не смогли помочь водителю – он скончался на месте.

- 34-летняя пассажирка «Ниссана» отправлена в больницу с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в массовом ДТП в Краснодаре погибли три человека. Водитель Volkswagen, выезжавший с улицы Тюляева, не уступил дорогу автомобилю марки Kia. После этого водитель корейской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в два транспортных средства - автомобиль "Почты России" и Lada Priora.

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