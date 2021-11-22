Без света остаются 8 тысяч краснодарцев в Карасунском округе

В Краснодаре без света остались более 10 тысяч человек Фото из архива КП

В Краснодаре произошло очередное отключение света. Так, без электроснабжения остаются 8 тысяч жителей, в том числе 2660 детей в Карасунском округе, сообщает городская ЕДДС.

Свет пропал в домах по улицам Валерия Гассия, Игнатова, Писателя Знаменского, Парусной, Кружевной. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 4-5 часов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре свет погас в домах 2 тысяч жителей Западного округа. Позже количество пользователей увеличилось до 2,3 тысячи.