Без горячей воды и отопления в Краснодаре остаются жители 150 многоэтажек

Ориентировочное время ремонтных работ - 6-7 часов Фото из архива КП

Без горячей воды отопления в Краснодаре остаются жители 150 многоквартирных домов. Причина отключения – порыв подземного трубопровода, сообщает городская ЕДДС.

Авария произошла в Центральном округе на перекрестке улиц Орджоникидзе и Коммунаров. В район отключения попал участок от улиц Постовой до Чапаева и от Седина до Кубанской Набережной. Восстановить подачу горячей воды запланировано в течение 6-7 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об отключениях света в Западном и Карасунском округах Краснодара. Без света в городе оставались более 10 тысяч человек.