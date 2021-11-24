В Новороссийске количество привитых от COVID-19 превысило 70%

МФЦ и прививочный пункт ТЦ "Красная площадь" Новороссийска принимают без QR-кодов Фото из архива КП

Более 70% жителей Новороссийска уже привились от COVID-19. Из числа прошедших вакцинацию первый компонент получили 135 745 человек, оба – 116 480. Об этом сообщил мэр Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Подчеркивается, что посетить МФЦ и пункт вакцинации в ТЦ «Красная площадь» можно без предоставления QR-кода. Жители могут пройти по входу со стороны сквера Чайковского, который открыли накануне. Пройти в организации помогают охранники.

- Сделать прививку от коронавируса можно в 10 медучреждениях и в ТЦ «Гудзон». Время работы – с 10:00 до 18:00, - напомнил глава Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе вакцинацию от COVID-19 прошли более 92 тысяч жителей. Свыше 35% от числа привитых составляют люди старше 60 лет.

Тем временем региональный план по вакцинации выполнен на 68%. На Кубани привились более 2,4 миллиона жителей.