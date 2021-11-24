От гриппа в Краснодарском крае привились более 2 млн жителей

Прививать от гриппа в регионе будут до 15 декабря

В Краснодарском крае активно вакцинируют жителей от гриппа. Медики говорят, прививка позволит предотвратить развитие смешанной микст-инфекции, когда человек заболевает гриппом и коронавирусом одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

– В крае укол от гриппа сделали 2 млн 81 тысяч человек. Из них почти 896 тысячи – дети. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах, – сказал глава минздрава Кубани Евгений Филиппов.

Прививочная кампания продолжится до 15 декабря.

Ранее «Комсомолка» сообщала о сложной обстановке с коронавирусом. Министр здравоохранения региона сказал, что необходимо вакцинироваться во избежание четвертой волны пандемии, которая вот-вот может настигнуть Кубань.