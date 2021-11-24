Анна Минькова прокомментировала письмо врачей к активаксерам

Анна Минькова прокомментировала письмо медиков к антиваксерам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова прокомментировала письмо публичное обращение российских врачей к знаменитым антипрививочникам. В нем медики, ежедневно сталкивающиеся с коронавирусной инфекцией в красных зонах, пригласили в гости в ковид-госпитали тех, кто умаляет силу болезни. Под письмом подписались и кубанские инфекционисты.

- Наверное, авторы письма исходили из этого, формируя такое обращение к противникам вакцинации, но самое главное, что даже если мы одного человека убедим, это уже победа. Я, конечно, за любые методы убеждения людей, вакцинация у нас добровольная, здесь нужно людей воспитывать, разъяснять, объяснять, показывать людям», — отметила Анна Минькова в интервью «ТАСС».

Анна Минькова подчеркнула, что в больничных палатах ковид-диссидентов нет. Люди, которые отвергали необходимость прививаться, меняют свое мнение, заболев и попав в госпиталь.

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