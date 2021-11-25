Ежедневно в Краснодаре прививку от коронавируса делают более трех тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 69% выполнен план по вакцинации от COVID-19 в Краснодаре. Такие данные приводят в пресс-службе администрации города.

Так, в краевом центре уже привились 556 096 человек. А ежедневно в городе вакцинацию проходят более трех тысяч жителей.

Всего в Краснодаре граждан принимают 60 прививочных пунктов, в том числе и в ТЦ. А в «Галерее» открыли отдельный вход для вакцинации от коронавируса. Напомним, что представлять QR-коды в досуговых местах края необходимо до 18 января.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Кубани план по обязательной вакцинации выполнен в 9 категориях. Наименьший показатель пока остается среди лиц старше 60 лет.