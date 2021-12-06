Сотрудница полиции получила сотрясение мозга при сдаче нормативов на Кубани

Майора полиции со сборов увезли на скорой. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Сдача нормативов физической подготовки закончилась для 40-летней майора полиции больницей. Полицейская пришла в спорткомплекс «Олимпийский» в Абинске, чтобы пройти очередную проверку, в какой-то момент ей стало плохо. Она потеряла создание и сильно ударилась головой.

- Старший инспектор по делам несовершеннолетних была доставлена в городскую больницу в хирургическое отделение. Там ей оказали помощь и поставили диагноз «сотрясение головного мозга», - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Отметим, что женщина служит в полиции с 2004 года.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Сочи полицейский умер во время отпуска. О смерти сотрудника ИВС сообщила его супруга.

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