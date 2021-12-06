Пьяный полицейский врезался в служебную машину на Кубани

Сотрудник полиции врезался в служебный автомобиль. Фото: архив "КП"

В Тихорецке произошло ДТП, которое вызвало переполох у местного полицейского начальства. 35-летний старший лейтенант ехал на отечественной легковушке по улице Магистральной. Когда он зарулил на встречку, то столкнулся со служебным автомобилем «Лада Гранта». Его 39-летний коллега, находившийся за рулем этой машины, после столкновения получил гематому на лбу. Медики оказали помощь участковому прямо на месте аварии.

- Виновник ДТП передвигался на личном автомобиле, у него был выходной, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. – Предварительный результат показал наличие алкоголя в организме сотрудника ДПС. Сам он не пострадал.

Сейчас в отношении полицейского выписан протокол за административное правонарушение. Он заплатит штраф в 1 500 рублей. Отметим, что старший инспектор работает в МВД с 2009 года. Действующих дисциплинарных взысканий у него нет.

- Расследование дела продолжается, - отметил источник.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что сотрудница полиции получила сотрясение мозга при сдаче нормативов на Кубани. 40-летняя инспектор была доставлена в больницу.

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