Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 14:37

Новогодние трамваи и троллейбусы запустят в Краснодаре с 10 декабря

Праздничный общественный транспорт будет ходить по маршрутам до 15 января
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На троллейбусах и трамваях закрепляют новогодние украшения Фото: МУП "КТТУ"

На троллейбусах и трамваях закрепляют новогодние украшения Фото: МУП "КТТУ"

Новогодние трамваи и троллейбусы уже с 10 декабря запустят в Краснодаре. Празднично украшенный общественный транспорт будет обслуживать пассажиров до 15 января, сообщает МУП «КТТУ».

На стеклах составов работники закрепляют наклейки с подписью «С Новым 2022 годом и Рождеством!». А два трамвая и два троллейбуса украсили светящимися гирляндами – по одной единице в каждом депо.

- Водители и кондукторы тем временем готовят свои новогодние костюмы для работы в празднично украшенном транспорте. Он до 15 января будет дарить нашим пассажирам хорошее настроение!, - рассказали в МУП «КТТУ».

Напомним, в Краснодаре также к 10 декабря планируют установить главную городскую елку. А с 18 декабря в краевом центре заработает рождественская ярмарка. Она расположится на Главной городской площади.