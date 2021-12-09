В морге Тимашевска сменился руководитель. Прежний директор Тамаз Корхмазов покинул пост. Об этом накануне сообщило районное издание. В министерстве здравоохранения Кубани информацию подтвердили.

- Тамаз Корхмазов покинул пост руководителя. На должность назначен заведующий Брюховецкого отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Кудринский, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Тимашевске разразился громкий скандал: к зданию администрации привезли тело умершей женщины. После инцидента возбуждено уголовное по статье надругательство над телами умерших.

Совсем недавно сына покойницы, тело которой привезли к администрации, нашли мертвым.