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Общество9 декабря 2021 13:54

Имущество на 600 млн рублей могут конфисковать у экс-судьи из Анапы

К бывшему председателю районного суда направлен иск
Светлана ОВДЕЙ
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Владимир Стародубцев

Владимир Стародубцев

Имущество на 600 миллионов рублей могут конфисковать у экс-председателя Анапского суда. Об иске, направленном к Владимиру Стародубцеву, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

Владимир Стародубцев, находясь на должности, удовлетворил иск коммерческой организации, а после обязал мэрию продать участок госзаповедника «Большой Утриш». Затем он оформил часть земля на семью, которая построила здесь ресторан, оцененный в 600 миллионов рублей.

- В суд направлен иск к бывшему председателю Анапского районного суда Краснодарского края Владимиру Стародубцеву, - рассказал Игорь Краснов. - С учетом незаконного происхождения названной собственности у Стародубцева и подконтрольных ему лиц перед судом заявлены требования об обращении имущества в доход государства.