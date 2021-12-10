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Здоровье10 декабря 2021 13:28

Более 602 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре

В городе работают 60 прививочных пунктов
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре привились более 602 тысяч человек Фото из архива КП

В Краснодаре привились более 602 тысяч человек Фото из архива КП

Более 602 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. В краевом центре увеличились темпы получения прививки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в Краснодаре от коронавирусной инфекции вакцинированы 602 776 человек. Граждан в краевом центре принимают в 60 прививочных пунктах.

Напомним, в регионе продлили ковидные ограничения по предоставлению QR-кодов. Сертификат о вакцинации или перенесенной болезни потребуется при посещении досуговых мест и общепитов до 18 января.

А с 11 ноября обязательно прививаться необходимо людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания. Для них предусмотрены персональные приглашения в прививочные пункты.