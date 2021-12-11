Что произошло за ночь 11 декабря в Краснодарском крае

По делу аварии с Собчак признаны потерпевшими пятеро. Фото: кадр с места ДТП

"КП" - Кубань" рассказывает, что произошло за ночь 11 декабря. Коротко.

Девочка с "маской Бэтмена" уезжает из Краснодара. Лечение американской пациентки российского доктора Павла Попова завершено. В США она продолжит косметологические процедуры для выравнивания кожи после лазерных процедур.

Слухи о строительстве храма в зеленой зоне Юбилейного микрорайона Краснодара не подтвердились. Точку в споре поставил глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий. Он обсудил этот вопрос на встрече с жителями ЮМР.

Завершено расследование уголовного дела после ДТП с "майбахом", в котором ехала Ксения Собчак. Потерпевшими по делу признаны пять человек.

Желание руководства КТТУ приобрести дорогой автомобиль не осталось без внимания прокуратуры Краснодара. Сотрудники надзорного органа вмешались в объявленную закупку и обнаружили нарушения требований законодательства.