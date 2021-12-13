Видео издевательств над кубанской школьницей появилось в сети

После издевательств над школьницей организована проверка. Фото: скрин видео labinsk_online

В школе № 33 станицы Упорная Лабинского района Краснодарского края восьмиклассники издевались над одноклассницей. Они взяли костыль и тыкали им в лицо девочки. Далее одна из школьниц встала со своего места и ткнула жертву линейкой. Все это происходило на перемене под одобрительный смех остальных учеников. Один из них снял момент травли на видео, которое разлетелось по местным пабликам.

Выяснилось, что девочка два года назад переехала в населенный пункт, и это не первый случай травли. Ранее мама пострадавшей уже обращалась с этой проблемой к учителям и родителям, но вопрос так и не был решен.

После того как видео издевательств над школьницей попало в соцсети, управление образования Лабинского района инициировало служебную проверку.

- Будут приняты административные меры воздействия, - прокомментировали «КП» - Кубань в ведомстве. – Факт, который произошел между одноклассниками, будет рассмотрен с участием сотрудников прокуратуры и отделом по делам несовершеннолетних.

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