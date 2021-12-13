Почти 610 тысяч человек привились от COVID-19 в Краснодаре Фото из архива КП

Почти 610 тысяч краснодарцев привились от COVID-19. Всего вакцинацию прошли 609 355 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В краевом центре продолжают работу 60 прививочных пунктов – семь мобильных центров и медкабинеты. Тем временем в инфекционных стационарах лечатся 817 человек.

Напомним, в Краснодаре, как и во всем крае, до 18 января сохраняются ковидные ограничения по предоставлению QR-кодов в досуговых местах и общепитах. В том числе действуют масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Всего в регионе за сутки коронавирусом заразились 812 человек. 23 пациента скончались.