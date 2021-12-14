Что произошло за ночь 14 декабря в Краснодарском крае: В парке Галицкого появилось интерактивное дерево

В парке Галицкого новый арт-объект. Фото: Евгений Таранжин

Что произошло за ночь 14 декабря 2021 года. В парке Галицкого появилось интерактивное дерево. Новый арт-объект сменил смайлики на смотровой площадке.

Краснодарские кафе и кальянная будут наказаны за нарушения закона. В краевом центре продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер.

В Краснодаре после ремонта возобновится движение по улице 40-летия Победы. Ремонт дороги стартовал в апреле текущего года и длился более полугода.

Наркокурьер пытался пронести через пост Магри мефедрон и марихуану. На странное поведение мужчины обратили внимание полицейские.